Lazio, Giordano: "La priorità sono i campionati, non l'Europeo"

L'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per affrontare i principali argomenti del momento: "Se proprio si deve scegliere, si devono continuare i campionati e rimandare gli Europei. Il non completare i campionati creerebbe molti problemi. E' una questione di numeri. Giocando tutto maggio e giugno, credo che 12 giornate si possono recuperare, per chiudere il campionato. Rimandando l'Europeo sarebbe più semplice".



