Lazio, Giordano: "Pogba o Milinkovic? Sergej ha ancora tanto da dimostrare"

Un dilemma che affligge tanti top club. Due destini incrociati, tra presunti "effetti domino" di mercato e rumors mai confermati. Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic: chi è il più forte? L'ex bomber della Lazio, Bruno Giordano, ha provato a rispondere ai microfoni di TMW Radio: "Pogba non è un giocatore qualsiasi, ha vinto un Mondiale da protagonista, dimostrando di poter fare bene sia in Serie A che in Premier. Milinkovic invece deve ancora esprimere tutte le sue potenzialità, anche a livello europeo". Infine, una battuta sulla ripresa degli allenamenti. La Lazio sembra tra le poche a voler già ricominciare lunedì: "Le società devono trovare una linea comune, altrimenti mandano in difficoltà e nel caos tutti quanti".