Lazio, Giordano sull'eventuale post-Inzaghi: "Per la piazza meglio Juric"

Sono giorni importanti per il futuro della Lazio e, ancor di più, quello di Simone Inzaghi. Il contratto del tecnico è in scadenza nel 2021 e ancora non si è raggiunto un accordo per quanto riguarda il prolungamento. Bruno Giordano, chiamato ad esprimersi sui nomi che, in caso di addio, potrebbero prendere il post dell'attuale allenatore, ha fatto il nome di Juric. Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, l'ex attaccante ha spiegato: "Juric o De Zerbi? Per la piazza sarebbe meglio il primo dovesse andar via Inzaghi".

