Lazio, Gregucci: “Contro il Celtic due ottime partite. Manca mentalità”

Il rammarico per l'ormai probabile eliminazione dall'Europa League ha scosso tutto il mondo Lazio. Anche un grande ex biancoceleste, Angelo Gregucci, ha voluto dire la sua sulla sconfitta della squadra di Inzaghi contro il Celtic. Una debacle immeritata: “La Lazio ha fatto due ottime partite contro il Celtic, ma non ha capitalizzato la grande mole di occasioni prodotta, finendo per pagare questo aspetto” - ha detto l'ex difensore a Radio Sportiva - “Il cammino europeo è ormai pregiudicato, ma la squadra è forte e alla guida tecnica c'è uno staff bravo e consolidato. Probabilmente servirebbe un briciolo di mentalità in più per fare meglio in Europa".

