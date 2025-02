Lazio, Gregucci: "L'ambiente non deve sfaldarsi. Noslin e Tchaouna? Non sono pronti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La Lazio saluta la Coppa Italia ai quarti di finale sconfitta per mano dell'Inter che si è imposta per 2-0. Non sono mancate neanche le polemiche soprattutto per quanto riguarda la prima rete dei nerazzurri firmata da Arnautovic che sarebbe dovuta essere annullata dal Var per fuorigioco di de Vrij, in traiettoria di Mandas.

Sulla sfida ecco l'analisi di Gregucci ai microfoni di Radiosei: "La somma fa il totale: nelle decisioni Var siamo ultimi, mentre nelle valutazioni contro, primi. Il Var ieri doveva intervenire e non lo ha fatto: posso giustificare l’arbitro perché dalla sua visuale non poteva vedere quando partiva il colpo di Arnautovic, ma coloro che sono al Var dovevano intervenire. Si deve andare nelle sedi opportune e perorare questa causa, ci sta penalizzando. Aggiungo poi che l’arbitro non può ammonire Isaksen davanti ai suoi occhi".

PRESTAZIONE - "Ci stiamo appiattendo? Non credo, i numeri della gara dicono altro. Arnautovic con quel gol pesca il jolly, anche se di solito primo palo e copertura dell’area devono essere sistemati. Quando Castellanos pulisce la palla, Dia è meraviglioso nell’attaccare gli spazi. Taty per queste partite decisive che il mese di marzo ci metterà davanti non ci sarà, serve una soluzione. Tuttavia, ogni piccola difficoltà non deve portarci a sfaldare tutto. Ora l’obiettivo più prestigioso e alla portata è l’Europa League. Pregherei tutto l’ambiente Lazio a non polemizzare e a non sfaldarsi, ce la caviamo solo se restiamo uniti. La squadra forse ha fatto vedere prestazioni sopra al suo livello, adesso o siamo nella nostra dimensione o abbiamo un momento di difficoltà, ma non dobbiamo rovinare tutto".

SCELTE - "Chi metterei adesso? Romagnoli, Gila, Gigot, Tavares e Marusic, Rovella e Guendouzi e davanti Zaccagni, Dia e Pedro. Noslin e Tchaouna al momento non sono pronti, il tecnico gli ha dato due opportunità e non hanno messo in campo prove soddisfacenti. Zaccagni, Dia e Pedro hanno qualità ed esperienza".