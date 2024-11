Lazio, Gregucci: "Scudetto? Non diamo pressioni inutili! Baroni è bravo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L’ex calciatore biancoceleste Angelo Gregucci, che è stato in Arabia Saudita come vice di Roberto Mancini, ha parlato dell’incredibile inizio di stagione della Lazio di Baroni e della corsa Scudetto ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole a riguardo: “Lazio? Non mi sbilancio, perché a giugno si era all’inizio di un nuovo ciclo, dopo che si era chiuso quello precedente con la partenza di giocatori come Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile. Giocatori che hanno fatto la storia recente: nessuno poteva pensare che la Lazio avesse un’idea così forte e chiara su cosa fare. Io continuavo a dire a tutti: guardate che Baroni è bravo. A Verona ha fatto un’impresa incredibile, un miracolo sportivo ed economico, salvando la squadra e valorizzando mezza squadra che gli è arrivata a gennaio dopo una rivoluzione. Ha salvato il Verona sportivamente ed economicamente. La Lazio è bella, spensierata, gradevole. Scudetto? Non voglio rispondere, per non fare il viaggio di ritorno bisogna stare attenti nelle valutazioni. Non cominciamo a dare pressioni inutili ad una squadra che è veramente spensierata nel campo. Questa squadra è nata da poco, cambia 6-7 elementi senza che il livello delle sue prestazioni cambi. E’ tanta roba”.