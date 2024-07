Lazio, Guendouzi 'approva' Nuno Tavares: l'indizio social - FOTO

Nuno Tavares sarà presto un nuovo giocatore della Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il terzino sinistro si unirà alla squadra di Marco Baroni dall'Arsenal. In passato è stato compagno di squadra di Guendouzi al Marsiglia, che sui social ha 'approvato' il suo trasferimento. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, ha pubblicato su X la foto del 'like' del centrocampista francese all'annuncio dell'affare fatto per il portoghese. I due si ritroveranno con l'aquila sul petto e il numero 8 già non vede l'ora. Di seguito il post.

Mattéo Guendouzi x Nuno Tavares, set to be together again after OM and Arsenal — soon as Lazio players 🫂 https://t.co/RrY0ve6a4i pic.twitter.com/H7abazeNnC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024