Lazio, hai una squadra di fedelissimi: il club in vetta per la permanenza dei giocatori

La Lazio, che così bene sta facendo in campionato, è anche la vincitrice di uno speciale riconoscimento, non relativo al campo. Come riporta Lazio Page sul proprio profilo Twitter, quello biancoceleste è il club con la media più alta di permanenza dei propri giocatori. I calciatori della compagine capitolina rimangono, in media, 3.9 anni all'ombra del Colosseo. Il dato è superiore alle altre due squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica del campionato di Serie A (3.7 anni per la Juventus, 2.6 anni per l'Inter).

Lazio, Maestrelli: "Quante analogie col '74. Leiva ha gli occhi di Re Cecconi"

Moggi: "Lazio discontinua, può perdere qualsiasi gara. E se si fa male Immobile?"

TORNA ALLA HOMEPAGE