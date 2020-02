Lazio, Maestrelli: "Quante analogie col '74. Leiva ha gli occhi di Re Cecconi"

Un accostamento romantico, ripetuto spesso da chi quegli anni li ha vissuti intensamente dall'interno. Eroi del '74, giornalisti, familiari. Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, ha ribadito quanto questa squadra somigli alla storica Lazio del primo Scudetto. Ecco le sue parole riportate da Radiosei: "Simone ricorda molto mio papà nel modo che ha di gestire il gruppo. A lui piace questa analogia, poi a fine partita gioca sul campo insieme ai suoi figli, proprio come faceva nostro padre con me e Maurizio. E quella squadra vinse lo Scudetto a sorpresa... Io ci credo. Altri paragoni? Direi Immobile-Chinaglia non solo per i gol anche per la voglia di vincere. Leiva invece mi ricorda Re Cecconi, a fine partita è sempre spremuto e gli occhi sono come quelli di Cecco".

