Lazio - Hellas Verona, la carica dell’Olimpico prima della gara: “Eagles” - FT

Sta per scadere il countdown che porta a Lazio - Hellas Verona, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio fra le due squadre è previsto alle 20:45. Biancocelesti e scaligeri distano solo un punto in classifica e questo match potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione. Lo Stadio Olimpico è pronto ad accogliere le due compagini e a caricare la squadra di Inzaghi con una bella scenografia sulla tribuna che recita: "Eagles".