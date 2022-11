Lazio, Hernanes all’Olimpico esulta per la vittoria e poi agli ex compagni…

La Lazio batte la Roma e si aggiudica il derby della Capitale. In un’Olimpico strapieno e festoso, a saltare con i tifosi e gli ex compagni c’è anche Hernanes. L’ex biancoceleste, appena si è concluso il match non ha esitato a raggiungere lo spogliatoio per potersi complimentare di persona con le aquile. Tra orgoglio ed emozione, ha salutato e abbracciato tutti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE