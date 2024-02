Lazio | I 406 di Cagliari, i 50 mila col Bayern: la crisi non ferma i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Dai 406 di Cagliari agli oltre 50 mila per il Bayern Monaco. L'entusiasmo non è certamente alle stelle, ma i tifosi della Lazio non hanno intenzione di abbandonare la squadra in un momento di difficoltà. Magari con le critiche e contestazioni, ma pronti ad accompagnare Sarri e i suoi giocatori nelle prossime due gare che possono rappresentare un crocevia fondamentale per questa stagione.

A partire da quella di oggi pomeriggio in Sardegna, appunto, dove sono stati staccati 406 tagliandi per il settore ospiti dell'Unipol Domus di Cagliari. Una sfida fondamentale, la peso specifico elevatissimo considerando la classifica attuale e le ultime tre gare contro Inter, Napoli e Atalanta. Risultati che - riporta Corriere dello Sport - non hanno frenato la corsa all'acquisto per il prossimo match all'Olimpico, quello contro il Bayern Monaco. Una sfida affascinante, che rievoca le grandi notti europee della Lazio e che proprio per questo ha già oltre 50.000 posti occupati garantiti. A ieri sera erano 51.000 circa i biglietti venduti, di cui 3.500 acquistati dai tifosi del Bayern Monaco che si presenteranno a Roma.

Numeri che sono destinati a continuare a crescere, ma che già adesso rappresentano il record stagionale della Lazio in Champions League, dopo le partite del gruppo E con Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic, in cui c'erano state rispettivamente 46.168, 32.000 e 50.555 presenze.

TORNA ALLA HOMEPAGE