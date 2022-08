Lazio, i baby come i grandi: battuta l'Inter nel primo match della Scopigno Cup!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Questo pomeriggio è partita la trentesima edizione della Scopigno Cup Rieti (in programma il 30-31 agosto e l'1-2 settembre 2022). I baby biancocelesti dell'Under 17, emulando quanto fatto dai grandi qualche giorno fa, hanno battuto i nerazzurri per 2-0. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo di un match giocato ad alto ritmo: al 59' è arrivato il gol di Sessa, dopo quattro minuti il raddoppio di Gelli. Gli avversari ci hanno provato alla mezz'ora della seconda frazione di gioco con una punizione di Zanchetta che Renzetti ha deviato, lasciando la porta della Lazio inviolata.

