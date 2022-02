Lazio, i biancocelesti si sbizzarriscono sui social: la vittoria è virale - FT

La Lazio saccheggia il Franchi e ruba alla Fiorentina tre punti fondamentali. I biancocelesti regalano a Sarri la prima vittoria in carriera a Firenze, giocando in maniera eccellente sia in attacco che in difesa. I giocatori, su di giri, hanno gioito sui social: Zaccagni, Patric, Luis Alberto, Lazzari e Leiva hanno postato gli scatti migliori del match; Marusic ha scritto: "Grande partita, continuiamo così", mentre Strakosha ha fatto i complimenti al gruppo: "Bravi ragazzi".