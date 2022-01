Lazio, i biancocelesti sono arrivati a Salerno – VIDEO

Domani la Lazio affronterà la Salernitana all’Arechi, l’appuntamento in campo è fissato alle 18. Sarà una gara importante per i ragazzi di Sarri che dovranno riscattare quella di Milano. I biancocelesti sono partiti nel tardo pomeriggio alla volta di Salerno, dove sono arrivati in serata. Lo ha reso noto la società tramite un video pubblicato sui canali social ufficiali.

