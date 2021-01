Lazio, i complimenti di Lulic a Marusic: "Applausi Adam"

Il capitano, il calciatore, ma anche l'uomo spogliatoio. Senad Lulic è tutto questo per la Lazio e per i suoi compagni. Oggi l'abbraccio iconico con Marusic, che lo sta sostituendo egregiamente sulla fascia sinistra. Il montenegrino lo ha spiegato a fine gara: "Lulic? Mi aiuta sempre e mi dice spesso di rientrare sul destro e tirare. Per me è molto importante il suo appoggio". Un consiglio esatto quello del capitano, che sui social ha applaudito ancora il compagno: "Giusto così", accompagnato da alcuni applausi.