Lazio, i costi di Tchaouna e Castrovilli: le cifre nel dettaglio. E per Dia...

Nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024 pubblicata dalla Lazio, sono stati resi noti i costi di alcuni giocatori arrivati in estate. Oltre a Dele-Bashiru e Noslin, ci sono anche le cifre di Tchaouna e Castrovilli. Il primo, prelevato dalla Salernitana, è stato acquistato per 8,4 milioni di euro e ha firmato un contratto di 4 anni; per quanto riguarda il secondo tesserato da svincolato a luglio e ora al Monza, sono stati spesi 200mila euro.

In riferimento invece all'operazione che ha portato Boulaye Dia nella Capitale dalla Salernitana, all'interno del resoconto si leggono i costi di intermediazione, che ammontano a 967mila euro. Il senegalese è in prestito biennale e il suo riscatto scatterà nel 2026. Mentre per l'arrivo di Gabriele Artistico dalla Virtus Francavilla siamo sui 418mila. Su Sana Fernandes, sempre a livello di intermediazione, il bilancio riporta 294mila euro; per l'acquisto di Felipe Bordon dal Ferroviaria il costo è stato di 300mila euro.Cristo, spagnolo aggregato alla Primavera e arrivato a parametro zero dal Barcellona, è costato 100.000 euro di intermediazione.

