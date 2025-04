Lazio | I precedenti sorridono a metà: male all'Olimpico, ma dopo le débacle europee...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un derby che vale molto più di tre punti per la corsa Champions. Il crocevia della stagione passa (ancora) dall'Olimpico, dove la Lazio ha vinto solo contro Monza e Real Sociedad nelle ultime 11 gare da quel maledetto 6-0 contro l'Inter del 16 dicembre 2024. Un fortino che ha perso parte della propria forza. Dall'altra parte, riporta Il Messaggero, sono di buono auspicio i precedenti biancocelesti dopo i più recenti disastri di Coppa (Salisburgo, Napoli, Feyenoord e AZ), con due pareggi e due successi - ad eccezione di Tudor: KO per 1-0 dopo il 2-0 contro la Juventus e Torino. Non solo. In casa la Lazio è imbattuta da 9 partite contro la Roma (da dicembre 2016, 0-2 di Strootman e Nainggolan). Ben 60 mila tifosi cercheranno di far diventare di nuovo l'Olimpico un "fattore" in casa Lazio. Altri 40 mila si sono già assicurati un posto per il Bodo. Cinque giorni di passione. Da laziali.

