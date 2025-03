Lazio, i tifosi caricano la squadra: "Noi vogliamo undici leoni!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno al ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Lazio, dopo aver vinto con il risultato di 1-2 la sfida d'andata in Repubblica Ceca, è chiamata a chiudere il conto. Mancano pochi minuti e l'arbitro fischierà l'inizio della gara.

La Lazio è entrata in campo. Lo stadio è gremito, sono circa 40.000 i tifosi presenti per sostenere la propria squadra del cuore. Il clima si riscalda, l'obiettivo è uno e uno solo: vincere. I tifosi sanno quello che vogliono e hanno iniziato fin dal pre-partita a sostenere i ragazzi di Baroni. "Noi vogliamo undici leoni!", questo il coro innalzato dalla Curva Nord per caricare i biancocelesti all'ingresso in campo per il riscaldamento.

