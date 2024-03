Lazio, i tifosi si schierano dalla parte di Sarri: "Uomo con la U maiuscola, nessuno ti ha capito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ha presentato le sue dimissioni. Il tecnico all'indomani della sconfitta contro l'Udinese ha deciso di interrompere anzitempo la sua esperienza sulla panchina della Lazio.

Immediate le reazioni dei tifosi: "Dimettersi in questo paese è ormai un gesto arcaico. Dimettersi lasciando parecchi soldi sul tavolo è ormai un gesto sconosciuto. E chi lo fa, per qualunque motivo, avrà sempre la mia stima", "Sarri uomo che apprezzo molto", "Mister Sarri Uomo con U maiuscola, onore a te", e ancora: "Le dimissioni di Sarri sono una grande sconfitta per la società e Lotito in primis. In bocca al lupo mister", "Scusaci tutti mister. Volevi fare grande la Lazio, portarla dove merita. Nessuno ti ha capito. Ti battiamo le mani. Noi tifosi tutti in piedi, perché è così che si fa con i veri Laziali. Grazie per sempre". Insomma i tifosi sono uniti nel considerare quella di Maurizio Sarri una scelta molto coraggiosa e allo stesso modo puntano il dito contro la squadra che in questo ultimo periodo non ha mai dato segnali veri di reazione e che, soprattutto, ha deciso di non esporsi davanti al tecnico.