Lazio, i traguardi della prima stagione di Correa: i numeri dell'argentino

Correa è stato più che un ottimo sostituto. Quando Felipe Anderson ha lasciato la Lazio bisognava trovare qualcuno che non facesse rimpiangere il brasiliano. E il ds Tare ci è riuscito, questa volta, alla perfezione. L'argentino ci ha messo un po', ma nei momenti chiave della stagione è riuscito a farsi valere e a ricoprire un ruolo di protagonista. Basta ricordare due occasioni: semifinale e finale di Coppa Italia. Oltre agli esempi, però, ci sono i numeri a raccontare i suoi successi: stando a quanto riportato da Lazio Page, Correa, entrando a partita in corso, si è rivelato il giocatore più produttivo della Serie A. Lo testimoniano le sue 5 reti e le 3 partecipazioni al gol che ha collezionato nell'arco della stagione. Con l'argentino in campo la Lazio ha sempre avuto una marcia in più per arrivare a bucare la porta avversaria. E infatti - tra i nuovi acquisti della Serie A - l'ex Siviglia è secondo solo a Ronaldo (11) per il numero di volte nelle quali ha contribuito alle azioni di gol della sua squadra (9). Davanti alla porta avversaria, in un modo o nell'altro, ci arriva sempre. Oltre alla tenacia, Correa ha una grande abilità nei dribbling: è questo il suo segreto. E non è un caso, quindi, che si sia classificato alla settima posizione della graduatoria dei giocatori della massima Serie che hanno realizzato più dribbling vincenti.

