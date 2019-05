Lazio, tanti auguri Paul Gascoigne: il messaggio del club biancoceleste

Achille Lauro lo ha persino cantato - urlato, in realtà - sul palco di Sanremo: "No, non è un drink, è Paul Gascoigne!". La sua "vita spericolata" ha ispirato canzoni, libri e documentari: l'ex centrocampista inglese ormai è una leggenda. E quando c'è "Gazza" di mezzo c'è sempre un motivo per cui brindare. Specialmente oggi, che è il suo compleanno. L'ex biancoceleste compie 52 anni e la Lazio, tramite un tweet, ha fatto gli auguri a uno degli uomini che è rimasto nel cuore del club e dei suoi tifosi. "Tanti auguri a Paul Gascoigne!", ha scritto la società su Twitter. E ad alzare il calice verso Paul ci siamo anche noi: da parte di tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it, buon compleanno!

