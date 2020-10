Lazio, i valori di mercato aggiornati: per Muriqi un aumento di 5 milioni

Il portale specializzato Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei calciatori di Serie A dopo le prime giornate di campionato. Sky Sport ha provveduto a stilare una classifica, comandata dai giocatori con l'aumento più importante. E se al primo posto c'è Amad Daillo dell'Atalanta (+15), seguito da Osimhen e Kessié, in graduatoria trova spazio anche un biancoceleste. Si tratta di Vedat Muriqi, al dodicesimo posto con un incremento di cinque milioni che fa arrivare il nuovo valore di mercato a 17 milioni. 114 minuti in campo con la maglia della Lazio sono bastati al kosovaro per aumentare la propria valutazione. E dire che siamo solo all'inizio del suo percorso in biancoceleste...

