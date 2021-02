Lazio, Ielpo: "Non vedo punti deboli. E per lo Scudetto..."

Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Mario Ielpo per parlare di Lazio: "Nella Lazio non vedo punti deboli, ho fatto fatica a comprendere i motivi del suo periodo più difficile. Il campionato è ancora lungo, in merito al possibile inserimento nella lotta scudetto non si può escludere nulla, tante squadre possono infilare una serie positiva e dipenderà dallo stato di forma in determinati momenti. Il dualismo Strakosha-Reina? Personalmente reputo Reina di un altro livello, una volta fatta una scelta è difficile cambiarla a stagione in corso quindi penso che lo spagnolo resterà il titolare. Penso che i due profili non siano paragonabili, quando Reina entra in campo si sente, a prescindere. Un profilo di portiere interessante per il futuro? Cragno sicuramente, così come Silvestri del Verona, entrambi da Lazio. Si parla di Montipò? Non penso sia all'altezza della Lazio".