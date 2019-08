Lazio, il 20 agosto del 1875 nacque il fondatore della società: il ricordo

20 agosto 1875: una data importantissima nella storia della Lazio. Quel giorno a Roma nacque Luigi Bigiarelli, il principale fondatore della Polisportiva Lazio. Per sua iniziativa il 9 gennaio del 1900, in piazza della Libertà, venne fondata la prima squadra della capitale. Sono passati esattamente 144 anni da quella data e, oggi, la società vuole ricordarla, omaggiando l'uomo che trasformò il sogno biancoceleste in realtà.

