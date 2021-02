Lazio, il Bayern Monaco è a Roma: l'arrivo della squadra in hotel - FOTO&VIDEO

Dopo la conferenza di Coman e Flick, il Bayern Monaco si è recato in aeroporto per iniziare il viaggio verso la Capitale. Squadra e dirigenza sono giunti a Roma alle 18.00 circa. Il gruppo dei calciatori, insieme all'allenatore e allo staff tecnico, è arrivato circa mezz'ora più tardi al A.ROMA Lifestyle Hotel, albergo dove trascorrerà il soggiorno capitolino. Poco distante, invece, il posto in cui rimarranno Rumenigge e gli altri componenti della dirigenza, il St. Regis in zona Villa Borghese.

VIDEO - L'arrivo del Bayern Monaco a Roma

VIDEO - L'arrivo del Bayern Monaco a Roma (PARTE 2)