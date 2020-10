Lazio, il Borussia Dortmund è arrivato a Roma: si accende la sfida Champions - FT

Domani alle ore 21:00 la Lazio farà il suo tanto atteso ritorno in Champions League. I biancocelesti ospiteranno i tedeschi del Borussia Dortmund, da poco sbarcati nella Capitale. La squadra di Favre nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa, si allenerà allo stadio Olimpico per la rifinitura. Ecco le foto del loro arrivo in aeroporto postate sul profilo Instagram della società.

