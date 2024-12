Lazio, il Boxing Day all'italiana sorride ai biancocelesti: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Oggi, 26 dicembre, nella tradizione cristiana si festeggia Santo Stefano. Ma nel calcio questa data vuol dire altro. Il 26 dicembre significa Boxing Day, perlomeno in Inghilterra. Una giornata unica nel calcio inglese che si celebra il giorno dopo Natale. Questa giornata, particolarmente attesa nella Premier League, è contraddistinta da un'atmosfera festosa e ricca di tradizione. Proprio per questo, in molti vorrebbero che venisse introdotta anche in Italia. Dei tentativi ci sono comunque stati: l'ultimo risale al 26 dicembre 2018, data in cui la Lazio ha battuto il Bologna per 0-2 grazie alle reti di Luiz Felipe e Senad Lulic. I numeri tra spettatori in televisione e sugli spalti di quella giornata furono importanti, ma l'esperimento non fu ripetuto. L'allora presidente della Serie A Gaetano Miccichè giustificò così la scelta: "L’anno scorso abbiamo scelto il Boxing Day, ma ogni nazione ha le sue abitudini. In Italia Natale è una festa di famiglia dove le giornate sono dedicate a dei valori forse più importanti".

Quella però non fu l'unica volta in cui la Lazio giocò nel Boxing Day. L'anno prima vinse contro la Fiorentina, si giocarono i quarti di Coppa Italia e fu sempre Lulic a decidere la gara. Ma ci sono anche dei precedenti in campionato che rimandano al secolo scorso. Il 26 dicembre 1965 si giocò la quattordicesima giornata del campionato 1965-66, la Lazio batté il Napoli in casa per 2-1. Andando ancor più a ritroso, il 26 dicembre 1948, durante la diciassettesima giornata, la Lazio batté 2-0 la Sampdoria. Una tradizione che appartiene all'Inghilterra, ma che certamente ha sorriso e non poco ai colori biancocelesti.