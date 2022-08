Lazio, il c.t. della Polonia spiega la situazione di Patryk Dziczek

Fermo da più di un anno per due malori accusati sul campo, il c.t. della Polonia spiega la situazione di Patryz Dziczek della Lazio...

Sono state due stagioni difficili quest'ultime per Patryz Dziczek, centrocampista della Lazio che per due volte ( durante Ascoli-Salernitana e in un allenamento poco successivo) ha accusato un malore che lo ha costretto a prendersi del tempo lontano dai campi. Il giocatore classe 1997 è rimasto fermo nell'ultimo anno, nel tentativo di capire come risolvere questa situazione e decidere se andare avanti con la sua carriera.

A spiegare come si sta muovendo il centrocampista ex Salernitana, è stato l'attuale c.t. della Polonia, Czesław Michniewiczche che ha avuto l'occasione di allenarlo nella sezione U-21. Dziczek, infatti, si sarebbe recato in Qatar per incontrare un medico responsabile dell'intera organizzazione medica ai campionati del mondo, per sottoporsi a controlli più dettagliati, nel tentativo di trovare una soluzione. Nel corso degi esami a cui si è sottoposto, è stata evidenziata un'epilessia, non in forma grave, ma pur sempre da monitorare.

In questo momento il centrocampista sembrerebbe star bene, gli sarebbe stato suggerito di mettere un pacemaker (come Eriksen), anche se non è una soluzione ne di suo gradimento e neanche di altri esperti che non la vedrebbero come una cosa necessaria. La decisione comunque spetta a lui e se sarà l'unica opzione per continuare ad allenarsi, allora potrebbe accettarla. La Lazio, dal canto suo, attende la decisione: Dziczek ha un contratto fino al 2024, i biancocelesti vorrebbero trovare una soluzione, ma la priorità è ai discorsi medici.