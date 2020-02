Lazio, il club ricorda il primo gol di Luiz Felipe in biancoceleste - VD

Dopo esser uscita vittoriosa dalla complicata trasferta di Genova, la Lazio dovrà sfidare il Bologna tra le mura amiche dell'Olimpico sabato a partire dalle 15. In vista del match, tornano alla mente dolci ricordi per i biancocelesti ed, in particolare, per Luiz Felipe, che proprio contro i rossoblù siglò il suo primo gol con l'aquila sul petto. La sua rete fu seguita da quella di Lulic, arrivata a tempo quasi scaduto, per il successo finale della compagine capitolina. Il brasiliano, dopo aver scontato un turno di squalifica, sarà nuovamente convocabile per la partita contro l'armata di Mihajlovic.

Bologna, si svuota l’infermeria: rientra anche Soriano

Lazio - Bologna, l'arbitro del match: seconda direzione in un mese

TORNA ALLA HOMEPAGE