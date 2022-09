Lazio, il confronto con lo scorso anno dopo quattro partite: analisi e numeri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio versione Sarri 2.0 sta ben impressionando. Al di là di alcune pecche fisiologiche e del tutto correggibili, la sensazione è che rispetto allo scorso anno ci sia una consapevolezza diversa. Fare bilanci dopo 4 partite è sicuramente prematuro, ma possono essere sufficienti per effettuare un piccolo paragone. Il primo dato che viene alla luce è che rispetto passato campionato dopo lo stesso numero di partite gli aquilotti hanno un punto in più. I gol fatti però erano 11 a fronte dei 6 di quest'anno. Un "calo" dovuto ad una maggiore dedizione alla fase difensiva visto che gli uomini di Sarri hanno dimezzato il numero delle reti subite (3 vs 6). In campo infatti l'atteggiamento è più prudente e c'è una maggiore cura di questo fondamentale che per troppo tempo è stato un tallone d'Achille. A prescindere dai numeri però la squadra sembra già incanalata sul binario prescelto dal tecnico toscano mentre all'inizio della stagione 2021/2022 non si riusciva a capire la reale identità tattica. Merito dell'anno di lavoro a sacrificio trascorso e dei volti nuovi decisamente funzionali al progetto tattico. Un miglioramento tangibile, a patto però che vengano chiuse le partite.