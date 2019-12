Lazio, il dott. Rodia: "Squadra quasi al completo. Vavro? Siamo ottimisti"

Al termine della sfida fra Cagliari e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il medico sociale biancoceleste dott. Fabio Rodia: "La situazione si è regolarizzata in questi giorni. In tempi rapidi abbiamo recuperato quelli che stavano fuori. Ringrazio tutto lo staff per il gran lavoro fatto che permette al mister di avere la squadra quasi al completo. Vavro? Ha riportato una distrazione del legamento collaterale. Siamo ottimisti per un recupero in tempi abbastanza rapidi, abbiamo già iniziato le terapie. Difficilmente però rientrerà in questo 2019".