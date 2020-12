Lazio, il film su Gascoigne è realtà: su Amazon Prime dal 23 dicembre - TRAILER VIDEO

"Un racconto magnifico, una carriera straordinaria" ; "Vi farà commuovere", e ancora "Un film che celebra il genio". Dal The Telegraph al Corriere della Sera, tutti in piedi per Paul Gascoigne. Sta infatti per uscire il film dedicato alla sua vita dal titolo "L'uomo, la leggenda, si racconta. Paul Gascoigne". Diretto da Jane Preston, sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 23 dicembre e vedrà la partecipazione di personaggi del calibro di José Mourinho, Gary Lineker e Wayne Rooney. Presentato in Italia da 102 Distribution e Samarcanda Film promette di far breccia nel cuore di tutti gli appassionati di un personaggio immortale, con un posto speciale nel profondo di tutti i tifosi della Lazio. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TRAILER O SCORRI AL TERMINE DELLE FOTO