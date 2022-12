Lazio, il fratello di un ex biancoceleste è a un passo dall'arrivo: le novità

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mahamadou Balde è a un passo dall'approdare alla Lazio. Come già riportato in precedenza dalla nostra redazione, il fratello di Keita, ex biancoceleste, e ala destra in forza alla Nocerina aveva richiamato con le sue prestazioni le attenzioni del direttore Angelo Fabiani che lo vorrebbe portare a Formello. Il giocatore è molto richiesto da diverse società tra cui quelle della Serie B e C, per questo nei prossimi giorni andrà in scena un colloquio tra gli agenti di Balde e la società di Claudio Lotito. Non solo, ad oggi la Lazio sarebbe in vantaggio sulla Salernitana per aggiudicarsi il classe 2004. Il "dopo" Balde potrebbe essere più che un'occasione concreta.