Lazio, il mese di marzo è decisivo: Sarri si prepara allo sprint finale

La vittoria della Lazio contro il Cagliari era la ciliegina che Maurizio Sarri e i suoi speravano di ottenere. Nelle ultime partite i biancocelesti sono mancati nell'ultimo passaggio ma il tris di ieri firmato da Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson ha sicuramente reso fiero il tecnico toscano. I punti persi contro il Napoli e l'Udinese verso la fine di febbraio hanno lasciato l'amaro in bocca alla Lazio. La speranza di Maurizio Sarri è che la squadra possa ripetersi nelle prossime uscite contro il Venezia il 14 marzo e poi il 20, il derby contro la Roma. Nella partita di ieri c'è stata una buona applicazione, sia dal punto di vista tattico che mentale. Servirà ripetere la fase difensiva ben riuscita ieri contro la squadra di Mazzarri per assicurarsi un bel bottino. D'altronde la Lazio è impegnata solamente nel campionato, tra la gara del Venezia e la Roma ci saranno ben 5 giorni per preparare la sfida contro Mourinho. Ancor prima però, per la partita contro la squadra di Zanetti i biancocelesti avranno a disposizione 8 giorni. Maurizio Sarri farà una full immersion per analizzare tutto ciò che c'è ancora da migliorare. Lo sprint finale di marzo è imminente e la Lazio vuole tornare in Europa anche l'anno prossimo.