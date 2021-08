Lazio, il messaggio dell'ex Correa a Reina: "Che tu sia sempre felice, auguri!" - FOTO

Non è più un calciatore della Lazio da qualche settimana ma i rapporti che si creano nello spogliatoio superano i limiti del tempo e dello spazio. Per questo nel giorno in cui il portiere della Lazio Pepe Reina spegne 39 candeline, oltre ai messaggi di tutta la squadra, anche il Tucu Correa ha voluto mandare un messaggio al suo ormai ex compagno: "Buon compleanno amico, che tu sia sempre felice!".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Sacchi: “La Lazio di Sarri è avanti rispetto alle altre. È un’orchestra”

Lazio, per Pepe Reina arrivano anche gli auguri della Uefa - VIDEO