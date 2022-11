Lazio, il messaggio di cordoglio della società per Pioli

TUTTOmercatoWEB.com

Gravissimo lutto per l'allenatore del Milan Stefano Pioli. Nella giornata di ieri infatti il tecnico al termine della gara tra i rossoneri e l'Atalanta ha lasciato lo stadio per fare ritorno a Parma a causa della scomparsa improvvisa del cognato Luca di soli 63 anni. Anche la Lazio si è stretta al suo ex allenatore con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio si stringe a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di dolore".