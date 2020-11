Lazio, il messaggio di Giordano e Signori a D'Amico: "Auguri campione!" - FOTO

Giornata speciale quella di oggi per l'ex attaccante della Lazio Vincenzo D'Amico che spegne 66 candeline. Gli auguri sono arrivati a centinaia da parte del mondo biancoceleste e anche dai suoi ex compagni. Tra di loro Bruno Giordano ha voluto inviargli un pensiero sui social: "Tanti auguri campione! Spero che sia una giornata indimenticabile!". Non poteva mancare anche il commento di Beppe Signori: "Auguri Vincenzinooo".

