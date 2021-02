Lazio, il messaggio di Jessica Immobile dopo la puntata di C’è Posta per te - FOTO

Serata emozionante quella di questa sera a C'è Posta per Te, noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Ospiti speciali della serata il bomber della Lazio Ciro Immobile e la sua bellissima moglie Jessica. I due sono stati protagonisti della storia di Elena, giovane mamma che un anno e mezzo fa ha perso suo marito Fabrizio, grandissimo tifoso biancoleste, in un incidente stradale. Questo l'emozionante messaggio di lady Immobile sui social: "È sempre un'emozione indescrivibile entrare in questo studio. Grazie per tutti i bellissimi messaggi. Grazie Maria e grazie C'è Posta Per Te".

