Lazio, il messaggio di Jony per il Gijon è commovente: il club gli risponde - FT

Jony ha salutato su Instagram lo Sporting Gijon. Il difensore è andato a gennaio a giocare in prestito in Spagna e ora farà ritorno alla Lazio. Con la maglia biancorossa ha collezionato 6 presenze nella Liga, senza però lasciare il segno. Il messaggio pubblicato sul suo profilo è sembrato più un arrivederci che un addio: "Una stagione da dimenticare, per chiedere scusa a tutte le persone che sentono e vivono lo Sporting, un fallimento a livello collettivo e personale, dove gli obiettivi non sono stati raggiunti, e che deve servire per imparare e sapere che questo non può mai più succedere di più, perché lo Sporting è grande e ha una storia alle spalle che bisogna curare, sentire e rispettare. Chiedo scusa per non avervi dato nulla in questi 6 mesi, quando voi mi avete dato tutto, il senso di colpa e di fallimento che provo e provo è enorme, ma se c'è qualcosa che sono sicuro è che ve lo restituirò e desidero che questo avvenga il prima possibile. Indossare questa maglia è motivo di orgoglio, è una responsabilità e un sentimento. Spero di potermi divertire presto con voi. PUXA SPORTING".

SPIRAGLIO PER IL FUTURO - Il club ha commentato: "Tutti noi sportinguisti vogliamo vederti sorridere di nuovo a El Molinon". Un messaggio che lascia aperto uno spiraglio per la prossima stagione? In qualsiasi caso il giocatore non resterà a Formello, starà agli spagnoli formulare l'offerta giusta.