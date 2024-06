Lazio, il padre di Zaccagni: "Sto sognando. Ringrazio i laziali, è merito loro se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, dopo aver raccontato della bel clima di festa che si sta vivendo a Bellaria, città Natale di Zaccagni, Fabio il padre di Mattia ha raccontato tutta la sua emozione dopo il gol di ieri in Italia-Croazia, dedicando qualche parola anche ai tifosi della Lazio, fondamentali per la crescita di suoi figlio:

"Non mi sembra vero, mi sembra di star ancora sognando. Volevamo goderci quest’emozione tra noi ma abbiamo voluto condividerla con tutta la famiglia laziale. Un gol e un’emozione che ci ha veramente gratificati. Dopo questi quattro infortuni Mattia non è mai riuscito a rientrare in condizione. Fortunatamente a fine stagione ci è riuscito ed è arrivata la chiamata in azzurro che ci ha resi orgogliosi e felici. L’anno scorso ha fatto un’annata incredibile, questa stagione è stata condizionata dagli infortuni, l’importante è che si continui così nei prossimi 4 anni, assieme alla Lazio.

Ieri sera abbiamo provato a chiamarlo subito, ci ha raccontato le sue emozioni, l’importanza del gol che è valso il passaggio del turno. L’importanza per lui di aver siglato la rete decisa per il passaggio del turno. Quella è sicuramente la sua mattonella, da lì riesce sempre a girarla sul secondo palo. Ieri come coefficiente di difficoltà era ancora superiore. Credo Del Piero l’abbia contattato nel post partita per fargli i complimenti. Ieri mi sono emozionato, è stato un momento unico. Non me ne sto ancora rendendo conto, ha reso felice tutta la famiglia. Mattia è nato con il pallone tra le braccia. Io ho giocato a livello dilettantistico, trasmettendogli questa passione. L’ha sempre coltivata in ogni categoria, sino ad arrivare a livelli che nessuno si sarebbe mai immaginato con sacrificio, dedizione e qualità. Ringrazio tutti i tifosi della Lazio, è anche merito loro se sono stati raggiunti determinati obiettivi"

Pubblicato il 25/06