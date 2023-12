Lazio, il Paraguay chiama Diego Gonzalez: il motivo

Il Paraguay chiama Diego Gonzalez. Secondo il portale Versus, la nazionale sudamericana vorrebbe convocare il giovane talento della Lazio per gli impegni di qualificazione alle prossime Olimpiadi in programma a Parigi nell'estate del 2024. Stando alle ultime indiscrezioni non sarà per nulla semplice strappare il ragazzo alla società biancoceleste nei prossimi mesi, così come non sarà facile convincere il Milan a lasciar andare il fantasista classe 2005 Hugo Cuenta. Ha già dato il suo ok invece Diego Gomez, centrocampista classe 2003 dell'Inter Miami, complice la fine del campionato MLS.

La nazionale paraguaiana sta cercando rinforzi per staccare il pass qualificazione con la squadra Under 23. Sicure di un posto alle Olimpiadi Francia (Paese ospitante), Israele, Spagna e Ucraina, che hanno raggiunto le semifinali nell’Europeo Under 21. E poi ancora Stati Uniti e Repubblica Dominicana. Restano a disposizione altri 10 posti visto che le squadre partecipanti saranno 16.

Come verranno assegnati? Africa: 3/4 posti ( l'ultimo solo in caso di vittoria nello spareggio con una squadra asiatica) assegnati tramite la U23 Africa Cup of Nations 2023 in programma dal 24 giugno all’8 luglio 2023, Sudamerica: 2 posti in seguito le qualificazioni. Asia: 3/4 posti, assegnati tramite la AFC U23 Asian Cup 2024 in programma dal 15 aprile al 3 maggio 2024. Oceania: 1 posto assegnato tramite il Torneo di Qualificazione Olimpica organizzato dalla OFC, in programma dal 27 agosto al 9 settembre 2023.