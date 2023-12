Lazio, il pensiero di Tare su Kamada: "Non gioca nel suo ruolo"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Daichi Kamada è uno dei punti interrogativi più grandi della stagione della Lazio. Il giapponese ancora non è riuscito a prendersi la scena e il posto da titolare nella Capitale, e il suo futuro è sempre più incerto. A riguardo ne ha parlato Igli Tare, ex diesse biancoceleste, che ha dato una sua visione della situazione negli studi di Cronache di Spogliatoio. Ecco il suo pensiero: "Per me non gioca nel suo ruolo in cui ha fatto bene a Francoforte. Qui a Roma fa la mezzala, e ha compiti diversi. È una scelta che deve fare la società e l'allenatore di dare il tempo di ambientamento. Se poi non è possibile, le strade si dividono".