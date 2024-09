Lazio, il post social di Zaccagni sul pari col Milan: "Una notte da cui usciamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il pareggio contro il Milan all'Olimpico non ha soddisfatto pienamente i tifosi, ma anche la squadra stessa. Un approccio non positivo, con l'ennesimo gol preso nei primi minuti, poi una ripresa importante nel secondo tempo con il ribaltone biancoceleste. La squadra di Baroni non ha poi saputo tenere duro, facendosi recuperare dal gol di Leao. Amarezza e qualche rimpianto, queste sono le sensazioni provate anche da Mattia Zaccagni, che stamattina sui social scrive così: "Una notte da cui usciamo con qualche rimpianto ma consapevoli di essere sulla strada giusta".

Pubblicato il 01/09