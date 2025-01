Lazio, il prestito di Saná Fernandes al NAC Breda: le sue prestazioni

Tra i vari giocatori in prestito in questa stagione c'è anche Saná Fernandes, gioiellino proveniente dalla Primavera e che si sta facendo le ossa in prestito al Nac Breda, in Eredivisie. Per la precisione, si tratta di un prestito a titolo temporaneo con opzione e controopzione di acquisto. Nonostante la giovane età (classe 2006) e la competitività del campionato, l'attaccante di nazionalità portoghese si sta ritagliando il suo spazio: 10 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 407 minuti giocati, e una rete messa a segno nell'ultima giornata contro i Go Ahead Eagles.