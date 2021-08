Lazio, il punto sull'infermeria: allarme rientrato per Luis Alberto e Cataldi

Nessun allarme in casa Lazio. Nella gara amichevole di sabato contro il Twente il primo campanello era scattato con il forfait del Mago Luis Alberto che ha assistito alla gara dalla tribuna; il secondo è scattato invece con l'assenza di Danilo Cataldi. Per fortuna, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, niente di grave ma solo un affaticamento muscolare per entrambi i calciatori. Da valutare invece la situazione legata a Bobby Adekanye alle prese con un problema al menisco: gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione ma potrebbe essere necessario comunque un intervento chirurgico.

Pubblicato il 9/8

