Lazio, il regalo di Immobile a Syria: poi il ‘ripasso’ delle gare contro l’Inter - FOTO

La cantante Syria continua a mostrare tutta la sua fede biancoceleste. Dopo essersi esibita allo Stadio Olimpico prima del match contro il Cagliari intonando "Vola Lazio Vola" con una voce pazzesca, la famosa cantante si è fatta regalare da Ciro Immobile una maglietta con dedica a suo figlio Romeo. In vista del big match di San Siro don programma domenica sera, mamma e figlio si sono messi comodi sul divano per gustarsi gli scontri precedenti tra Inter e Lazio. In particolare, Syria ha pubblicato il video, tra le sue storie Instagram, la gara di marzo 2019, quando un colpo di testa di Milinkovic mandò al tappeto la squadra di Spalletti.