Lazio, il retroscena su uno sponsor giapponese: "Milioni di euro buttati!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo diversi anni si è venuti a conoscenza del fatto che la Lazio avrebbe potuto avere uno sponsor giapponese importante, alle cifre richieste dal presidente Lotito. A rivelarlo in collegamento a Radio Laziale è stato Franco Spicciariello, esperto in relazioni istituzionali.

Spicciariello ha spiegato: "Il 26 maggio 2013 ero allo stadio con l'ambasciatore del Giappone, stavamo lavorando per portare uno sponsor giapponese alla Lazio. L'unica condizione era avere un giocatore giapponese in rosa, con lo sponsor che avrebbe pagato addirittura lo stipendio. Dopo due settimane arrivò la risposta: 'al ds Tare non interessa avere un giocatore giapponese in rosa'. Decine di milioni di euro buttati".