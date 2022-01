Lazio, il ricordo della vittoria contro il Parma in Coppa Italia – VIDEO

Il momento della Coppa Italia si avvicina anche per la Lazio che scenderà in campo martedì contro l’Udinese. Nel frattempo, la società tramite i canali social ufficiali, ha ricordato con un video la vittoria contro il Parma nel 2004. Era il 14 gennaio di diciotto anni fa quando i biancocelesti guidati da Mancini sconfissero il Parma di Prandelli, aggiudicandosi la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Muzzi sbloccò il risultato con un gol di testa e poi a chiuderla definitivamente ci pensò Stankovic con un tiro dal limite dell’area, imprendibile per Frey. Si concluse 2 a 0 per la Lazio.

