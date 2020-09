Lazio, il sorteggio di Coppa Italia non sorride: ultima fra le teste di serie

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020/21 (che partirà mercoledì 23 settembre), iniziando dalle 8 teste di serie, scaturite dalle prime otto posizioni dello scorso campionato. Le numerazioni indicano chi giocherà in casa nell'eventuale scontro diretto, con priorità a chi è stato sorteggiato col numero più basso. Per questo la Lazio, che ha pescato il numero più alto, giocherà gli ottavi in casa, poi l'eventuale quarto di finale sicuramente in trasferta (con possibile sfida con l'Atalanta). La semifinale sarà andata e ritorno mentre la finale si giocherà a San Siro.

Teste di serie:



1) Atalanta

2) Juventus

3) Inter

4) Roma

5) Napoli

6) Milan

7) Sassuolo

8) Lazio

